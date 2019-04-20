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مقتل وإصابة 60 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية

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سقط أكثر من 60 مقاتلا من حركة طالبان اليوم السبت، ما بين قتيل وجريح في عمليات متفرقة شنتها القوات الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن مسئولون بالجيش.

ونقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة -لم تسمها- القول إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة تارين

كوت بإقليم أوروزجان؛ ما أسفر عن مقتل 24 من مقاتلي طالبان وتدمير 5 عبوات ناسفة.
وأضافت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية أجرت عملية مماثلة في منطقة جيلان بمقاطعة غازني، ما أسفر عن مقتل 15 من مقاتلي طالبان.
وتابعت "هاجم مقاتلو طالبان نقطة تفتيش تابعة للشرطة الأفغانية في منطقة نورجارام بمقاطعة نورستان، لكنّ القوات الأفغانية شنت غارات جوية للدفاع عن النفس؛ ما أسفر عن مقتل 8 من مقاتلي طالبان وإصابة آخر، وهو ما أدى إلى تراجع طالبان".
وفي غضون ذلك، قالت المصادر إن غارات جوية منفصلة نُفّذت في منطقة (بالا مرغب) بمقاطعة بادغيس، ومنطقة شيرزاد بمقاطعة نانجارهار، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا وإصابة اثنين آخرين.
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