العراق: العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" بالأنبار

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية اليوم السبت، العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في الرمادي بمحافظة الأنبار غربي العراق.



وقالت المديرية العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إنه "تم العثور على 8

عبوات ناسفة محلية الصنع، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في حي "البكر" بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار"، مشيرة إلى أنه "تم رفع العبوات واتلافها في نفس المكاندون حادث، أو وقوع إصابات".

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد - في وقت سابق اليوم - بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت بالقرب من منزل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.



وتعثر القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى على عبوات ناسفة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى.