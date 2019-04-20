الرئيس التونسي يبحث مع وفد من الكونجرس الوضع في ليبيا

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي،اليوم السبت، خلال لقاء مع وفد من الكونجرس الأمريكي الوضع في ليبيا.



وأوضح السبسي خلال لقائه الوفد الأمريكي الذي يقوده السيناتور لينسدي جراهام رئيس اللجنة القضائية، أن تونس تتابع باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة وتداعياتها على الشعب الليبي وعلى استقرار تونس ودول الجوار والمنطقة عموما.

ونقل بيان رئاسي عن السبسي قوله إن تونس "تسعى لحث الأشقاء الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواصلة

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الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها".

من جانبه، أوضح الوفد الأمريكي أن زيارته لتونس "تهدف إلى تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاد الولايات المتحدة لنجاح للتجربة الديمقراطية الرائدة في تونس والتزامها بالوقوف إلى جانبها لمواصلة

تركيز المؤسسات الديمقراطية وكذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية".

كما أشاد الوفد بنجاح جهود تونس في مكافحة الإرهاب والتطرف ودورها الاستراتيجي كديمقراطية ناشئة في ضمان وتدعيم الاستقرار في المنطقة عموما، حيث تجري تونس اتصالات موسعة مع طرفي النزاع في ليبيا بهدف التوصل الى وقف لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

وتشهد مناطق بأطراف العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات منذ أكثر من أسبوعين بين قوات موالية لقائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وأوقعت هذه الاشتباكات أكثر من 200 قتيل، بحسب منظمة الصحة العالمية.