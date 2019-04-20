اليونان ترفض تصريحات وزير الدفاع التركي بشأن نزع سلاح جزر بحر إيجة

رفضت الخارجية اليونانية ما جاء في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم السبت من دعوته لليونان إلى نزع السلاح من جزر متنازع عليها في بحر إيجة، معتبرة أن اليونان تمارس حقوقها وفقا للقانون الدولي.
ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن المتحدث باسم الخارجية اليونانية أليكساندروس جينيماتاس بيانا قال فيه "إن إثارة الجانب التركي لمثل هذه المسائل، خاصة عندما يهدد بالحرب على
وأضاف "بما أن تركيا تدعي احترام علاقات حسن الجوار، يجب أن تتعلم احترام القانون الدولي كما هو، وليس بالطريقة
وزعم وزير الدفاع التركي بأن اليونان تخالف القانون الدولي بـ"نشر السلاح" في جزر بحر أيجة التي تسري عليها الحالة "غير عسكرية"، داعيا في وقت سابق اليوم نظيره اليوناني إلى نزع سلاح تلك الجزر.
وتتنازع اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، السيادة على عدد من الجزر في بحر إيجة، وكادت الأمور تصل بين البلدين عام 1996 إلى حد اندلاع حرب.
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