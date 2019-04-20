قمة برلمانات دول جوار العراق تشدد على دعم وحدة أراضيه

أكدت "قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار" اليوم السبت، دعم أمن واستقرار العراق، مشددة على دعم وحدة أراضيه.

وفي بيان ختامي، شدد المشاركون في القمة التي عقدت اليوم تحت شعار "العراق..استقرار وتنمية"، على ضرورة "استقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه ووحدة نسيجه الاجتماعي، بعد أن تحقق نصره الكبير على تنظيم داعش الإرهابي".

واعتبر البيان أن "استقرار العراق ضروري في استقرار المنطقة، ويساهم في عودته بكلِّ ثُقلهِ السياسي والاقتصادي وموارده البشرية الخلَّاقة إلى محيطه العربي والإقليمي، ليكون نقطة جذب والتقاء مثلما أكدت سياسته المُعلنة برلمانيًّا وحكوميًّا في الحفاظ على علاقات الجوار بمسافة واحدة مع الجميع ومن دون التدخل في شؤونه الداخلية".

وأكد المشاركون على أن الانتصار الذي حققه العراق على تنظيم "داعش" الإرهابي بات يمثل أرضيةً مشتركةً لكلِّ شعوب المنطقة، لبدء صفحة جديدة من التعاون والبناء ودعم الحوار المجتمعي، وصولاً إلى بناء تفاهمات مشتركة على أسس جديدة في المستقبل، تقوم على أساس دعم التنمية والاستثمار وبناء شبكة من العلاقات التكاملية بين شعوبها، والتأكيد على أهمية دعم الاعتدال ومحاربة التطرف بكل أشكاله، سيّما أن شعوب المنطقة هي من تدفع ثمن التطرف.

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وأجمع المجتمعون "على دعم عملية البناء والإعمار والتنمية في العراق، وتشجيع فرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات التعليمية والصحية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وحركة التجارة والمال والمناطق الحرة ومرافق الحياة الأخرى، سواء منها في القطاع العام أم الخاص، ودعم إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتأهيل البنى التحتية فيها بما يؤمن توفير فرص عمل لإعادة النازحين إلى مدنهم".

كما شددوا على دعم العملية السياسية والديموقراطية في العراق بكلِّ مساراتها.