مقتل وإصابة 5 رجال شرطة عراقيين بانفجار جنوب الموصل

أعلن مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، مقتل وإصابة خمسة رجال شرطة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العكيدي من شرطة نينوى، إن "عبوة ناسفة انفجرت بدورية للشرطة العراقية في قرية الحود التابعة لناحية القيارة، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وشرطي وإصابة ثلاثة رجال بجروح متفاوتة، نقلوا على أثرها إلى مستشفى القيارة لتلقي العلاج".

وفي سياق آخر، قال المصدر نفسه إنه "تم العثور اليوم أيضاً على مقبرة جماعية في ناحية الرشيدية (شمال الموصل) ضمت رفات 38 عنصراً من القوات الأمنية العراقية و6 أيزيديين، تم تسليمها لدائرة الطب العدلي في الموصل".