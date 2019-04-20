كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول 5 مروحيات عسكرية بريطانية إلى إستونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت 5 طائرات مروحية مقاتلة من طراز "AH-64 Apache" تابعة لسلاح الجو البريطاني، اليوم السبت، إلى قاعدة "إماري" الجوية بالقرب من تالين لتعزيز كتيبة الناتو المتمركزة في إستونيا، ولتعزيز التعاون مع الجيش الإستوني والمشاركة في مناورات "عاصفة الربيع".

خمس طائرات هليكوبتر مقاتلة AH-64 أباتشي وصل سلاح الجو البريطاني يوم السبت إلى قاعدة إماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز كتيبة الناتو المتمركزة في إستونيا، بالتعاون مع أفراد الجيش الإستوني والمشاركة في مناورات عاصفة الربيع، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لقوات الدفاع الإستونية.

Advertisements



وجاء في بيان للخدمة الصحفية لقوات الدفاع الإستونية "الوحدة التي وصلت إلى إستونيا هي جزء من السرب 663 من سلاح الجو البريطاني، الذي تتركز قاعدته واتيش".

وأضاف البيان "سيتعاون طيارو مروحيات أباتشي مع طائرات الهليكوبتر من طراز "Wildcat" والأفراد العسكريين في إستونيا والبلدان الحليفة المنتشرة في إستونيا، بالإضافة إلى المشاركة في مناورات عاصفة الربيع".

ووصلت، في وقت سابق، إلى إستونيا أربع طائرات هليكوبتر بريطانية عسكرية متعددة الأغراض من طراز "AW159"، والتي ستستمر في الخدمة في البلاد حتى نهاية مايو/آيار.