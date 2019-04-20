كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات بين "السترات الصفراء" والشرطة بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت مواجهات في الشوارع بالعاصمة الفرنسية باريس بين متظاهرين والشرطة خلال مظاهرة "للسترات الصفراء" في المسيرة الـ23 منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعد بداية سلمية للمسيرة، بدأت أعمال العنف عند الاقتراب من ميدان الجمهورية في العاصمة، حيث كانت ستنتهي المسيرة.

وبدأ متشددون في تحطيم واجهات المتاجر، ما أسفر عن تدخل قوات الأمن التي ردت باستخدام غازات مسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

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واشتعلت النيران في بعض السيارات وحاويات قمامة، بينما واصل العديد من المتظاهرين طريقهم نحو الميدان المركزي.

ونشرت الحكومة الفرنسية 60 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد توقعاً لأعمال عنف في الاحتجاجات التي اندلعت في 16 من الشهر الجاري.

لكن وفقاً لبيانات الحكومة، يحتشد ألفا متظاهر في باريس.

واعتقلت عناصر الشرطة أكثر من 120 شخصاً تطبيقاً للقانون الجديد الذي ينص على القيام باعتقالات وقائية.