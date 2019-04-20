كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. مواصلة تصويت علماء مصر بالخارج على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الدكتور هاني عازر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر تستطيع بصوته داخل قنصلية مصر بمدينة "فرانكفورت" الألمانية، وشارك في الاستفتاء الدكتور أحمد عمار، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مدينة "الدمام" السعودية، كما صوت الدكتور محمد داود الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه في العاصمة الإمارتية "أبو ظبي"، أيضا الدكتوره ندى مجاهد، نائب رئيس جامعة البحرين قامت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"المنامة".

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الكتلة التصويتية الأعلى في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 للمصريين في الخارج، كانت في منطقة الخليج العربي وتحديدا بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت المملكة أكبر مشاركة تصويتية منذ أمس الجمعة أول أيام تصويت المصريين في الخارج، تليها دولة الأردن.