كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات بين"العسكري السوداني" وقادة الاحتجاجات في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية بالسودان، اليوم السبت، في الخرطوم مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.

وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير صديق يوسف، لفرانس برس: "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم". وقال قادة الاحتجاجات، أمس الجمعة إنهم سيكشفون يوم الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل من العسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.