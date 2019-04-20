كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يهاجمون وزارة الاتصالات الأفغانية وسط كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مسلحون وزارة الاتصالات الأفغانية فى وسط كابول اليوم السبت مما ينهى شهورا من الهدوء النسبى فى العاصمة ويلقى الضوء على التهديدات الأمنية المستمرة رغم جهود بدء محادثات سلام مع حركة طالبان.

بدأ الهجوم قبيل ظهر اليوم السبت بانفجار عند مدخل المبنى متعدد الطوابق الذى يضم وزارة الاتصالات فى منطقة تجارية مزدحمة بالمدينة وأعقبه إطلاق نار تسنى سماع صوته من على بعد ميل.