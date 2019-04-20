بابا الفاتيكان يغسل ويقبل رجلي 12 سجينا بينهم مغربي قبيل عيد الصفح-فيديو

وديان آيت الكتاوي-صحافية متدربة

ضمن الطقوس المتبعة قبيل عيد الصفح، قام بابا الفاتيكان فرانسيس بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا، بسجن في جنوب العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس.

وكان من بين السجناء الاثني عشر المختلفين الجنسيات، 9 إيطاليون ومغربي، وإيفواري، وبرازيلي. وتعد المرة الخامسة التي يقوم البابا الفاتيكان بمثل هذه الطقوس، منذ توليه المنصب سنة 2013.

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وقال البابا الفاتيكان خلال مراسم الحفل ” يجب أن نخدم الجميع، يجب أن يكون الأكبر يخدم الأصغر، في القلب يجب أن يكون هناك حب لخدمة الأخر”، وفقا لوكالة رويترز.

‏ كما أضاف، موجها حديثه للسجناء، بأن عليهم جعل المعارك التي تنشب بينهم داخل السجن معارك حوادث عابرة.وتجدر الإشارة الى أن بابا الفاتيكان لقى انبهارا من العالم بعد تقبيله لأقدام قادة جنوب السودان، رغبة في نشر السلام وفك النزاع المفتعل، ليحظى الشعب السوداني بالعيش داخل مجتمع مسالم.

وكان البابا الفاتيكان قد قام بزيارة للمغرب يومي 30 و 31 مارس المنصرم، تعزيزا للتعايش السلمي بين الأديان.

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