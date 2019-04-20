الرجاء يستعيد عميده قبل “الديربي”

يستعيد فريق الرجاء الرياضي، غداً الأحد، خدمات عميده بدر بانون، في مباراة الأسبوع 25 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي تجمع النسور الخضر بالغريم الوداد الرياضي، غدا الأحد بملعب مراكش الكبير.

وعانى بانون من الإصابة، قبل أن يعود لاستئناف تداريبه مع المجموعة، حيث سيكون أمام النسور الخضر فرضة وضع اخر اللمسات على تركيبتهم بحصة تدريبية أخيرة، عشية اليوم، قبل مواجهة الوداد.

أما الغريم الوداد، فقد تلقى أخباراً سيئة بعد تعرض نجم الفريق محمد أوناجم لإصابة مؤثرة على مستوى الركبة، ستغيبه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريق بحسنية أكادير.

وحسب المعاينة الأولى لحالة اللاعب وإصابته فإن أوناجم، سيغيب لـ3 أسابيع على الأقل عن الفريق، وبالتالي فإنه لن يكون حاضرا بمجموعة من المباريات المهمة هذا الموسم، أبرزها لقاء “الديربي”ا ولقاء ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في عصبة الأبطال الإفريقية.