كوريا الشمالية تنتقد جون بولتون بلهجة "معتدلة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجهت كوريا الشمالية انتقادات معتدلة نسبيا، على غير عادتها، لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على خلفية مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا.

وجاء وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت عن النائب الأول لوزير الخارجية تشوي سون هوي انتقادات لبولتون لتصريحه لشبكة "بلومبرغ نيوز" الإخبارية بأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مزيد من الأدلة على التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح قبل قمة الزعماء الثالثة.

وقال تشوي إن تعليقات بولتون بأنها "ليست ساحرة" و "قاصرة".

وتعتبر هذه الانتقادات الأكثر ليونة واعتدالا مقارنة باللهجة النارية التقليدي لكوريا الشمالية الموجه عادةً إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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وتلقي كوريا الشمالية باللوم على الولايات المتحدة في تعثر المفاوضات النووية.

وقال بعض المراقبين إن كوريا الشمالية تتجنب الخطاب القاسي مع الولايات المتحدة للحفاظ على المفاوضات حية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، طالبت بيونغيانغ بإقالة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو من المفاوضات النووية.