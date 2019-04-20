مانشستر سيتي يرد اعتباره أمام توتنهام في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق مانشستر سيتي عقبة ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 86 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 67 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

كاد توتنهام أن يصعق مانشستر سيتي بهدف مبكر، في الدقيقة الثالثة، عندما مرر إريكسن إلى سون، الذي اقتحم الناحية اليسرى من منطقة الجزاء، وراوغ ستونز قبل أن يسدد نحو الزاوية الضيقة، إلا أن الحارس إيديرسون تصدى للكرة.

ومن أول هجمة خطيرة، افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما رفع برناردو سيلفا كرة بالمقاس إلى أغويرو، الذي حولها برأسه أمام المرمى، ليتابعها غير المراقب فودين في الشباك.

ومرر مورا كرة إلى إريكسن، الذي تخلص من لابورت قبل أن ينفرد بالمرمى، لكن إيديرسون أنقذ محاولته في الدقيقة 14، كما أبعد لابورت الكرة من أمام المنفرد سون، في الدقيقة 16.

وطالب جمهور مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء، بعد إعاقة برنادو سيلفا داخل المنطقة، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ومرت تسديدة دي بروين فوق المرمى، بالدقيقة 35، قبل أن ترغم الإصابة الدولي البلجيكي على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه البرازيلي فرناندينيو.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، انطلق سون بالكرة وراوغ لابورت، لكن إيديرسون صد محاولته باقتدار.

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ومع بداية الشوط الثاني، مر ووكر من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة إلى أغويرو، الذي ارتدت محاولته من ألديرفيريلد، لتصل إلى فودين الذي أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

وطالب توتنهام بركلة جزاء في الدقيقة 59، بعد لمسة يد على ووكر، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

ودخل فكتور وانياما إلى تشكيلة توتنهام بدلا من داير، وعلت رأسية لابورت عارضة مرمى السبيرز، في الدقيقة 62.

وشارك بعدها ليروي ساني في تشكيلة سيتي، على حساب أغويرو.

ورد مدرب توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، بإخراج ديلي ألي وإشراك داني روز.

وأنقذ جازانيجا، حارس مرمى الضيوف، مرماه من هدف محقق، في الدقيقة 71، عندما أبعد محاولة ستيرلينغ.

وتلقى لوكاس مورا كرة طويلة، حيث حاول وضعها في الشباك، رغم مضايقة ستونز، لكن الحارس إيديرسون أنقذ مرماه من هدف التعادل.

وأجرى مدرب توتنهام تبديله الأخير، بإشراك المهاجم فرناندو يورينتي مكان ألديرفيريلد.

وذهبت تسديدة طائشة من مورا فوق مرمى سيتي، في الدقيقة 80، ثم أقحم بيب غوارديولا صانع ألعابه، دافيد سيلفا، مكان فودين، دون أن يتبدل الحال في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (1-0).