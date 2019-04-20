الخارجية المصرية تماطل بتجديد جواز سفر البرادعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، اليوم، السبت، أن الخارجية المصريّة تجاهلت طلبه تجديد جواز سفره، الذي أرسله قبل شهر.

وفي تغريدة عبر حسابه بـموقع تويتر، قال البرادعي، الذي يقيم خارج بلاده منذ استقالته عام 2013، "طبقًا لما أبلغتني به وزارة الخارجية، تقدمت منذ 4 أسابيع بطلب تجديد جواز سفري إلى رئاسة الجمهورية. حتى الآن لم أتلق ردا. جواز سفري الحالي ينتهي هذا الشهر، رجاء مراعاة عامل الوقت".

ولم يصدر أيّ بيان عن الخارجيّة المصريّة.

وسبق للسلطات المصريّة أن ماطلت بتسليم البرادعي جواز سفره الدبلوماسي عام 2017، قبل أن تضطر لاحقًا إلى ذلك، بعد ضغط دولي.

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واستقال البرادعي، الذي يحمل جائزة نوبل للسلام، من منصبه نائبًا لرئيس الجمهوريّة عام 2013، احتجاجًا على مجزرة رابعة العدويّة، بعدما قاد تظاهرات ضد الرئيس المصري المعزول، محمّد مرسي، عاميّ 2012 و2013، أدّت إلى عزله في الثالث من تموز/ يوليو 2013 من قبل الجيش المصري.

وشكا أكثر من معارض مصري عدم تجديد السلطات المصريّة لجوازات سفرهم، أبرزهم المرشّح السابق لرئاسة الجمهورية، أيمن نور، وعدد من الإعلاميين.

وجاءت تغريدة البرادعي اليوم تزامنًا اقتراع المصريين، السبت، على تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

وسبق للبرادعي أن أعلن أن هذه التعديلات "باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها" وعلّل ذلك بأنها "تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستوريّة، مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة".