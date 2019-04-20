المغار: إصابة خطيرة لشاب إثر انقلاب دباب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق ذاتي نجم عن انقلاب دباب في أحد كروم الزيتون ببلدة المغار، اليوم السبت.

وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول إصابة شاب جراء انقلاب دباب في المغار، وقد استدعي طاقم طبي إلى المكان وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا وهو فاقد الوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.