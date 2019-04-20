الاحتلال يدّعي سقوط قذيفة أطلقت من القطاع داخله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السّبت، أن قذيفة أطلقت من قطاع غزّة تجاه "شاعر هنيغيف" سقطت داخل القطاع.
ولم تدوِّ صافرات الإنذار في المنطقة بتاتًا، إلا أن سكّان البلدات الإسرائيليّة المحاذية لقطاع غزّة قالوا إنهم سمعوا دويّ انفجار.
وكانت الأنباء الأوليّة قد تحدّثت على رصدٍ لقذيفتين أطلقتا من قطاع غزّة، سقطت واحدة منهما داخل القطاع، بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة بـ"شاعر هنيغيف".
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