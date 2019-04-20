انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. العثور على 6 ملايين يورو في منزل البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - أعلنت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس العسكري في السودان أنها وجدت أموالاً عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول، عمر البشير.

وقال أحد أعضاء اللجنة لـ"بي بي سي" -لم تسمه- إن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو وأكثر من 300 ألف دولار في المنزل.

وأضاف أنه عُثر على أموال سودانية بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه تم إيداع الأموال في بنك السودان.

من جانب آخر نفذ مجهولون، ليلة أمس الجمعة، عملية سطو على مزرعة عمر البشير بمنطقة السليت شمال بحري، وسط البلاد.

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ووفقاً لصحيفة "المشهد السوداني"، نهب المعتدون عشرات الأبقار الأمريكية، بجانب العديد من الحيوانات البرية.

جدير بالذكر أن البشير نُقل، الخميس، إلى سجن كوبر، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم، في 11 أبريل الجاري.

ويتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالبشير، وسط مظاهرات حاشدة في البلاد.

ويواصل المتظاهرون الضغط من أجل تسليم السلطة سريعاً للمدنيين.