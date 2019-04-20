انت الان تتابع تفاصيل خبر عقب هجوم قتل 14 شخصاً.. سياج فاصل بين باكستان وإيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم السبت، أن بلاده قررت إقامة سياج على حدودها مع إيران، وذلك على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وقال قريشي في تصريح: إن "ذلك التحرك يأتي على خلفية الهجوم المسلح في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، الخميس الماضي".

وأضاف: "من أجل تعزيز أمن الحدود ومنع مثل هذه الحوادث، قررت باكستان تسييج حدودها مع إيران، رغم مشاكلها المالية"، حسب قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أرسلت باكستان مذكرة احتجاج إلى السفارة الإيرانية لدى إسلام آباد، على خلفية الهجوم الذي وقع الخميس جنوب غربي البلاد.

وقالت الخارجية في المذكرة: إن "الإرهابيين كانوا متمركزين في أراضي إيران، وإن قواتها الأمنية لم تتحرك لصدهم"، وفق ما أوردته الصحافة المحلية اليوم.

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ولفتت المذكرة إلى أن بين 15 و20 مسلحاً متنكرين بزي حرس الحدود نصبوا حاجزاً على أحد الطرقات، صباح 18 أبريل وأوقفوا 4 حافلات وقتلوا 14 عسكرياً.

وأوضحت أن "الإرهابيين القادمين من المنطقة الحدودية عادوا إلى نفس المنطقة عقب الهجوم".

وأشارت إلى أن "السلطات الباكستانية أطلعت إيران مراراً على معلومات استخباراتي، حول مقار ومعسكرات المنظمات الإرهابية البلوشية على الحدود الإيرانية".

وأبدت الخارجية أسفها حيال عدم تحرك الجانب الإيراني حتى الآن حيال هذا الموضوع، ودعت طهران إلى التحرك ضد التنظيمات المسلحة الناشطة على الأراضي الإيرانية.

وكانت "جبهة تحرير بلوشستان" التي تتشكل من 3 منظمات بلوشية أعلنت مسؤوليتها عن هجوم الخميس الذي أدانته الخارجية الإيرانية.

ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طهران، الأحد، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني حسن روحاني.