- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يزور رواندا ونيجيريا الأحد لتوقيع اتفاقيات تعاون والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غداً الأحد، زيارة إلى جمهوريتي رواندا، ونيجيريا الاتحادية، لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.
وذكر موقع صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم السبت، أن الشيخ تميم سيجري مباحثات مع قادة البلدين، وكبار المسؤولين فيهما، ويشاركه فيها وفد رسمي.
وأوضح أن المباحثات تشمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وستشهد الزيارتان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من مجالات التعاون، وفق المصدر ذاته.
يشار إلى أن دولة قطر نشطت مؤخراً في تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وأخذت دبلوماسيتها النشطة في أفريقيا تلفت أنظار المراقبين؛ إذ شهدت الفترة الأخيرة انفتاحاً متسارعاً للدوحة تجاه القارة السمراء.
وكان وزير الخارجية الرواندي، ريتشارد سيزيبيرا، كشف في مارس الماضي، عن وجود مباحثات بين قطر ورواندا للاستثمار في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن المباحثات تجري حول استثمار الدوحة في مطار بوجيسيرا الدولي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يزور رواندا ونيجيريا الأحد لتوقيع اتفاقيات تعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.