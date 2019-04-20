انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يزور رواندا ونيجيريا الأحد لتوقيع اتفاقيات تعاون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غداً الأحد، زيارة إلى جمهوريتي رواندا، ونيجيريا الاتحادية، لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.

وذكر موقع صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم السبت، أن الشيخ تميم سيجري مباحثات مع قادة البلدين، وكبار المسؤولين فيهما، ويشاركه فيها وفد رسمي.

وأوضح أن المباحثات تشمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وستشهد الزيارتان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من مجالات التعاون، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن دولة قطر نشطت مؤخراً في تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وأخذت دبلوماسيتها النشطة في أفريقيا تلفت أنظار المراقبين؛ إذ شهدت الفترة الأخيرة انفتاحاً متسارعاً للدوحة تجاه القارة السمراء.

وكان وزير الخارجية الرواندي، ريتشارد سيزيبيرا، كشف في مارس الماضي، عن وجود مباحثات بين قطر ورواندا للاستثمار في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن المباحثات تجري حول استثمار الدوحة في مطار بوجيسيرا الدولي الجديد.