انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي: العراق مفتاح استقرار المنطقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم السبت، إن بلاده مع "عراق مستقر وآمن"، مبيناً أن بغداد مفتاح استقرار المنطقة.

وقال الغانم في كلمته خلال مؤتمر برلمانات دول جوار العراق: "ندعم بكل قوتنا استقرار وبناء العراق، ومن يراهن على ضعف جاره فهو يخاطر ويضحي بمستقبله".

وأضاف: إن "العراق مفتاح استقرار المنطقة، فهو مطل على الشام والخليج والأناضول، وهو في قلب منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي استقراره ضرورة استراتيجية".

وتابع الغانم: "نمد يدنا للعراق داعمين ونحن على استعداد، بالتعاون مع جميع البرلمانات، لتشريع قوانين تخدم أمن المنطقة التي تعبت من القتال والصراع".

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في بغداد أعمال مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي تحت عنوان "العراق.. استقرار وتنمية"، بمشاركة 6 دول، يستمر ليوم واحد.

ويشارك في المؤتمر رؤساء برلمانات كل من تركيا والسعودية والكويت والأردن وسوريا، في حين اعتذر ممثل إيران عن الحضور.

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وتعاني مدن العراق من حالة عدم استقرار بعد إعلان تحريرها من تنظيم الدولة، وتحتاج العديد من المدن لإعادة إعمار وإنعاش الوضع الاقتصادي بالبلاد عامة.

وفي ديسمبر 2017، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في عدد من المناطق الوعرة والصحراوية أيضاً، بحسب وزارة الدفاع التي تؤكد ملاحقتهم مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.