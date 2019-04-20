انت الان تتابع تفاصيل خبر مصدر أمني سوداني: بلاغان ضد البشير والغموض يكتنف مصيره والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - قال مصدر أمني سوداني إن الغموض ما يزال يكتنف مصير الرئيس المخلوع عمر البشير، ومكان إقامته، وسط تضارب الأنباء عن ترحيله إلى السجن، وشروع النيابة بتقديم بلاغين ضده.

وقال المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه، لوكالة "الأناضول"، اليوم السبت: "ليس لدينا معلومات بشأن أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك، كبقية الناس".

وأضاف: "الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، وما يرشح عن الرئيس السابق عمر البشير، والأموال المضبوطة بحوزته، مجرد تكهنات".

وفي وقت سابق اليوم أبرزت وسائل إعلام عالمية أن "النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني".

وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس الانتقالي بمكافحة الفساد أمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.

وأضافت أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن "كوبر"، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

Advertisements

وذكرت صحيفة "اليوم التالي" أن وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله محمود، أمر بتفتيش مقر إقامة البشير وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.

وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت نحو 351 ألف دولار، وأكثر من 6 ملايين يورو، و5 مليارات جنيه سوداني، وهي أرقام هائلة مقارنة باقتصاد السودان في ظل انعدام السيولة في المصارف طوال الأشهر الماضية.

وأشارت إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ خزينة البنك المركزي، وأمر بتقييد دعوى تحت المادتين (5) و(6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسل الأموال.

وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة أصدرت أمراً بالقبض على الرئيس المخلوع توطئة لاستجوابه وإحالة البلاغ بأقرب فرصة للمحكمة.

في هذه الأثناء طلبت السلطات من أسرة البشير، بحسب الصحيفة المحلية نفسها، نقل ممتلكاتها من "بيت الضيافة" مقر الإقامة السابق.

وأفادت أن ابن أخت البشير، ويدعى مصعب، أشرف على نقل الأثاث بسيارات أحضرها خاصة لإنجاز المهمة، ونقلت بعض الأثاث وحقائب الملابس إلى منازل الأسرة بمنطقة "كافوري" بالخرطوم بحري.