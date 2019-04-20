القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2019.4.20 08:06 مساء بتوقيت أبوظبي 38 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> كاميرا "العين الإخبارية" أجرت لقاءات مع مواطنين مصريين استطلعت خلالها آراءهم حول المشاركة في التعديلات الدستورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصريون يجيبون: لهذه الأسباب شاركنا في استفتاء التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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