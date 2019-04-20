اللجوء لروسيا خيار تركيا الأول بعد إبعادها عن «F-35»

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بات من المؤكد أن تتوجه تركيا للتعاون العسكري مع روسيا في أعقاب بدء إقصائها من برنامج تطوير الطائرات المقاتلة الأمريكية متعدد الجنسيات من طراز F- 35

بات من المتوقع أن تصل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى طريق مسدود، خاصة في ظل إصرار الأخيرة على إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي المتطورة S-400 الروسية، رغم رفض واشنطن القاطع. وحذرت الولايات المتحدة من أن إتمام هذه الصفقة قد يتبعه العديد من القرارات العقابية الأمريكية، وعلى رأسها حرمان أنقرة من المشاركة في برنامج تصنيع طائرات F-35 الأمريكية، وهو ما قد يدفعها لاتخاذ إجراءات استعدادية لهذا القرار عبر التعاون مع روسيا في المستقبل.

ونفذت واشنطن قرارها بالفعل عندما علقت تسليم أجزاء من طائرتها المقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا، وذكرت صحيفة ديفينس نيوز نقلا عن مسؤول تركي لم تكشف هويته، أن بلاده ستتبع تكنولوجيا الطائرات المقاتلة الروسية في حالة قيام الولايات المتحدة بطرد أنقرة من المجموعة متعددة الجنسيات التي تعمل على تطوير طراز "F-35

ونفذت واشنطن قرارها بالفعل عندما علقت تسليم أجزاء من طائرتها المقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا، وذكرت صحيفة ديفينس نيوز نقلا عن مسؤول تركي لم تكشف هويته، أن بلاده ستتبع تكنولوجيا الطائرات المقاتلة الروسية في حالة قيام الولايات المتحدة بطرد أنقرة من المجموعة متعددة الجنسيات التي تعمل على تطوير طراز "F-35 Lightning II" الشهير. هل تنجح تركيا في توجيه ضربة للدولار وإنقاذ عملتها من الانهيار؟ وقال ضابط عسكري رفيع المستوى: "تكنولوجيا المقاتلات الروسية ستكون الخيار الأول الأفضل إذا تصرف حلفاؤنا الأمريكيون بطريقة لا تناسب العلاقات بين البلدين أو هددوا عضوية تركيا في برنامج التطوير المشترك للطائرة المقاتلة".

وحسب الصحيفة المتخصصة في الشؤون العسكرية، فإن واشنطن تهدد بطرد أنقرة من برنامج F-35 وفرض عقوبات أخرى بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا لعام 2017، والذي يُعرف إعلاميا باسم (CAATSA)". وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن موقفها الرسمي من توجهات الإدارة الأمريكية، حيث أكدت أنها ستجمد عمليات التسليم والأنشطة التي تتعلق بمشروع F-35 بسبب قرار الجانب التركي بشراء S-400. Advertisements رغم الخلافات.. «الناتو» يمنع إسرائيل من خوض حرب ضد تركيا وبموجب رسالة من المشرعين الأمريكيين الذين ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري، سيتم إنهاء المشاركة التركية في برنامج F-35، بما في ذلك إنهاء عملية التصنيع والإصلاح والخدمات السوقية للطائرات.

وبدا من تصريحات مسؤولي أنقرة أن هناك توجها واضحا لمزيد من التعمق في التعاون العسكري مع روسيا، حيث أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة لم تستطع تلقي مثل هذه الأنظمة من حلفائها في الناتو منذ حوالي 10 سنوات، وهو ما يؤكد أن هناك اعترافا ضمنيا بكفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي. وترى الولايات المتحدة أن S-400 تستطيع استهداف طائرات F-35، وهو الأمر الذي قابلته أنقرة بالتفكير في عقد لجنة مشتركة من الخبراء العسكريين بين الجانبين لبحث ما إذا كانت تلك المنظومة قادرة على الإضرار بالطائرات الأمريكية. أردوغان يشعل غضب ترامب.. ويهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية وقالت ديفينس نيوز إن هناك تفكيرا واضحا من جانب الأتراك في تحويل الدفة إلى روسيا، وتحديدًا إلى طائراتها المقاتلة التي تنتمي للجيل الخامس مثل سوخوي 35 الشهيرة.

وبطبيعة الحال، ستبدي روسيا ترحيبًا كبيرًا بشراء تركيا لمقاتلاتها المتطورة خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت أنقرة ستشارك موسكو في برنامج تطويري مشابه لطائرات F-35 الأمريكية. بريطانيا تعود للتفوق العسكري بتصنيع أول مقاتلة «F-35» وعلى مستوى الأزمات السياسية، قد تنظر الولايات المتحدة إلى توجه تركيا على أنه استخدام لتكنولوجيا التصنيع الأمريكي في القدرات العسكرية الروسية، وهو الأمر الذي سيتبعه -كما هو متوقع- العديد من العقوبات السياسية والاقتصادية ضد تركيا، وهو ما يتسق مع تهديدات الولايات المتحدة المستمرة في هذا الصدد.

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