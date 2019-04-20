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الان تتابع الفريق الطبي بمركز الملك سلمان للإغاثة يجري 15 عملية لأطفال المكلا باليمن (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المكلا 4 عمليات قلب مفتوح و 11 حالة قسطرة تداخلية، في اليوم الخامس من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن.
وبلغ عدد العمليات التي أجراها الفريق منذ بداية الحملة يوم الاثنين الماضي 80 عملية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وتأتي هذه الحملة ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين.
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