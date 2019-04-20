قوى الحرية والتغيير السودانية: دور الجيش حماية الشعب لا حكمه

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن دور الجيش هو حماية الشعب وليس حكم الشعب.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، لابد أن يكون المجلس السيادي مدني بالكامل مع تمثيل عسكري.

وأكدت أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كان يزور الانتخابات.

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وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي في السودان يوم السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وأضاف المصدر ”وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة“.