اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجي السترات الصفراء بباريس

وقعت اشتباكات بين بعض المحتجين والشرطة في باريس اليوم السبت، وهو السبت الثالث والعشرين على التوالي لاحتجاجات "السترات الصفراء" بعد تحذير السلطات من أن مثيري شغب قد يعودون إلى العاصمة الفرنسية ليتسببوا في موجة جديدة من العنف.

وبث تلفزيون "رويترز" لقطات لعشرات المحتجين بأغطية رأس سوداء وهم يلقون الحجارة على قوات الشرطة في وسط العاصمة الفرنسية، كما أشعلوا النار في صناديق قمامة وعدد من الدراجات النارية.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وتحرك بعض أفراد الشرطة أيضاً نحو المتظاهرين للسيطرة على الحشد، وإرساله إلى ساحة الجمهورية المسموح لهم بالتظاهر فيها.

وبثت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لتجمع آلاف المحتجين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، في وقت بدت التعزيزات العسكرية الموجودة في المحيط ظاهرة.

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وأظهرت الصور أيضاً، تكسير واجهات المحلات التجارية، بالإضافة إلى إحراق دراجة نارية، عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت فيها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير حذّر أمس الجمعة، من أن أعمال عنف قد تنشب في احتجاجات السترات الصفراء اليوم، فيما حظرت السلطات تنظيم مسيرات في محيط كاتدرائية نوتردام التي أتت النيران على جزء كبير منها.

وقال كاستانير إن جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثيري الشغب لإثارة الفوضى في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو في تكرار لاحتجاجات عنيفة وقعت في 16 مارس، عندما قام ملثمون بنهب وتخريب متاجر في شارع الشانزليزيه بالعاصمة، وأضرموا النار في مصرف، ما أجبر ماكرون على قطع رحلة تزلج في بيرنيه.