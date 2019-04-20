الخارجية الأمريكية: لخليفة حفتر دور مهم في العملية السياسية بليبيا

أكدت الخارجية الأمريكية أن لقائد الجيش الليبي، اللواء خليفة حفتر، دورا مهما في العملية السياسية بليبيا. ونقلت قناة الحدث عن مسئول في الخارجية قوله: نعترف بدور حفتر المهم بحماية الثروة النفطية بليبيا. وكان الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، أجرى أمس اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الليبي. Advertisements وأكد ترمب على أهمية الدور الذي يقوم به حفتر في محاربة الإرهاب بليبيا. ودعا المسئول في الخارجية الأمريكية الليبيين للعودة إلى المسار السياسي. وكان حفتر أعلن، قبل أيام، عن عملية عسكرية واسعة لتطهير العاصمة طرابلس من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش وجماعة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر.

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