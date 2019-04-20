شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائب سعيد حساسين: أول مرة فى حياتى أرى هذا الإقبال فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال "حساسين": "إننى لأول مرة فى حياتى أجد جماهير وأهالى دائرتى الانتخابية كرداسة يتوافدون على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بهذه الصورة المشرفة"، مؤكدا أن العائلات والأسر بمدينة وقرى كرداسة خرجوا وهم يحملون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ويهتفون بصوت واحد "ألف مليون نعم للتعديلات الدستورية ". يذكر أن الدكتور سعيد حساسين يتواجد منذ الصباح الباكر مع جماهير وأهالى كرداسة ونظم العديد من المسيرات الجماهيرية الحاشدة دعما للتعديلات الدستورية.

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