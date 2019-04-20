شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مطروح: مصر تستحق الكثير والمشاركة فى الاستفتاء واجب على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان العميرى عن الدائرة الأولى بمطروح، بعد الإدلاء بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بلجنة مدرسة الشهيد المعناوى بمرسى مطروح، إن مصر تستحق الكثير والمشاركة في الاستفتاء واجب على الجميع.

وحث العميري عضو مجلس النواب بمحافظة مرسي مطروح، المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً: واجب وطنى على الجميع المشاركة.

وقال العميري إنه يعمل هو وفريق عمله، على حشد المواطنين وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلي تخصيصة عددا من السيارات لنقل الناخبين إلى اللجان، وأنه يقف بنفسه أمام اللجان لاستقبال الناخبين ومساعدتهم وتوفير وسيلة انتقال لهم.

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وأشار "العميري" إلى أن التعديلات المطروحة للاستفتاء تضمن تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى ولم تتعرض لأى باب من أبواب الحريات أو استقلال القضاء وما شابه ولكنها تهدف لمصلحة الوطن وغير موجهة لصالح شخص ولكنها لصالح الوطن.