تزايد إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية بالوراق مع اقتراب نهاية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد إقبال المواطنين على المشاركة والتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اللجان الانتخابية بالوراق وبشتيل التابعة لمحافظة الجيزة مع اقتراب نهاية اليوم، حيث أقبل المواطنون للمشاركة فى الاستفتاء والإدلاء بصوتهم. Advertisements ورفع المواطنين أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية، خاصة من السيدات التى اصطحبن أطفالهن للمشاركة فى العرس الديمقراطى. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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