شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية بدائرة مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان اﻻنتخابية بمنطقة مصر القديمة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على صناديق اللاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

حيث شهدت مدارس الأورمان والتحرير والملك الصالح الثانوية، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية وأبو السعود الابتدائية، إقبالا كثيفا من الناخبين عقب فترة الاستراحة.

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كما حرص عدد من المتطوعين على تعريف المواطنين بأرقام اللجان الخاصة بهم، من خلال رقم البطاقة، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.