شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..غرفة عمليات بمطار القاهرة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، غرفة عمليات بالمبنى الإدارى بالشركة لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتسهيلات المقدمة للمشاركين من العاملين باللجان المخصصة، حيث يتم على مدار الساعة متابعة مقار اللجان الانتخابية من الخارج من خلال كاميرات المراقبة.

وأوضح مصدر بشركة ميناء القاهرة الجوى، أن الشركة لم تتلقى اي شكوي حول عملية الأستفتاء حتي الأن، مشيرا إلى أن حركة التصويت على التعديلات تتم بشكل حضارى وعلى أعىى مستوى، وتشهد عملية الاستفتاء إقبال كبير من العاملين في المطار منذ فتح مقار اللجان أمام الناخبين حتى الآن.

وشهدت اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية فى حرم اللجان التصويت.

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وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزى، على تجهيز لجنتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتى تجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).