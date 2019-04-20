شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حضور لافت لشباب مصر للطيران أمام لجان الاستفتاء بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط اللجان الاستفتاء علي الدستور بمطار القاهرة الدولي، حضور لافت لشباب مصر للطيران لحث العاملين والركاب المسافرين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحرص شباب اتحاد مصر للطيران وجمعية إعداد القادة بمصر للطيران، على التواجد أمام اللجان لدعم المشاركة في الاستفتاء، في حين تواجد عدد كبير من العاملين بقطاع الطيران المدني والمسافرين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبني الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3 ، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.

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وتجري عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور من خلال 10 آلاف و878 مركزا، ونحو 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.