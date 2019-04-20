شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الحركة الوطنية يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات، بمحافظة الجيزة، بأولي أيام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مشاركة وفد من حزب الحركة الوطنية المصرية، للإدلاء بأصواتهم، وذلك بمشاركة واسعة من شباب الحزب بالمحافظة.

وضم الوفد، أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس الحزب، وهشام حسين أمين عام الحزب بالجيزة، وزكريا البنداري عضو الأمانة العامة، وتامر النحاس مساعد أمين تنظيم الحزب، حيث حرص الشباب بالتنسيق مع وفد الحزب، علي التواجد بمحيط مقر اللجان الانتخابية لحث المواطنين علي المشاركة الفعالة والتعبير عن وجه نظرهم بكل حرية وديمقراطية.

وارتدي الشباب تشرتات مكتوبة عليها:" أنزل شارك.. أنزل شارك"، فيما ساعدوا المواطنين أيضا في استخراج بيانات لجانهم لتسهيل عملية التصويت، ومعرفتهم بمقر لجانهم الانتخابية.

وقال أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن ممارسة الحق الدستورى واجب وطني لكل مواطن، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، واحتياجنا لمزيد من البناء والتنمية.

وأكد الشاهد في تصريحات علي هامش مشاركته بالاستفتاء" أن الحزب لدية رؤية داعمة للدولة المصرية وحركة التنمية القائمة بها خلال السنوات الأخيرة"، مشيرا إلي أن وفد الحزب لم يقتصر دوره اليوم على المشاركة في الاستفتاء، ولكن أمتد لحث المواطنين للمشاركة، والتعبير عن وجه نظرهم بكل حرية وديمقراطية، متابعا: "ممكن أنزل في انتخابات كوني مقتنع بشخص، لكن الاستفتاء يصب في مصلحة مصر بأكملها وليس شخص واحد".

ولفت إلى أن التعديلات تحقق الإصلاح السياسي الذي تحتاجه الدولة المصرية، وتم النقاش والحوار حولها والاستماع لكل وجهات النظر، والانتهاء إلي ما توافق عليه الجميع، حيث المادة الانتقالية تم تعديلها ليكون تطبيقها علي المرحلة الحالية، مع أحقية الرئيس الحالي لفترة تالية، بعد أن كانت فترتين مقدمة وفق المقترحات الأولية، وهذا يؤكد جدية ما حدث من حولها من نقاش.

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وتابع: "التعديلات تضم مواد متعلقة بالمرأة المصرية، وتمثيلها بما لا يقل عن ربع مقاعد المجلس النيابي، وهذا ما يؤكد تقدير الدولة المصرية، للمرأة كونها نصف المجتمع، ودورها فعال بالمجتمع، وأيضا تضم التعديلات تمثيل إيجابي لكل الفئات من شباب ومصريين بالخارج والإخوة الأقباط والعمال والفلاحين، مؤكدا علي أن ذلك يؤكد تقدير الدولة المصرية وحرصها علي الاستماع لوجه نظرهم" .

وأكد الشاهد علي أن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، تعد كاشفة لدورها الوطني الذي تقوم به بشكل مستمر، في دعم الإرادة المصرية والوقوف بجانب الشعب المصري، وذلك مثلما حدث في 25 يناير و30 يونيو، وانحيازها المستمر للشعب، وهو ما تنص عليه المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بالتعديلات، في حفظها لمدنية الدولة، وأيضا تطبيق المحاكمات العسكرية التي تحقق الإنجاز العادل في المحاكمات.

ولفت نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية إلي أن المشاركة الفعالة التي ستشهدها اللجان علي مستوي الجمهورية، ستعد ترسيخ لمبدأ الديمقراطية، وتنقل صورة صحيحة وإيجابية للعالم كله عن استقرار الأوضاع فى مصر ووجود لحمة وطنية بين الشعب وقيادته السياسية.

واختتم الشاهد حديثة بالتأكيد على أن الدستور كفل لكل فرد حرية التعبير عن رأيه، ومصر تمر بمرحلة دقيقة ومهمة يظهر فيها معدن المصريين من خلال وقوفهم بجانب دولتهم.