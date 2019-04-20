شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة مفبركة لحزب مستقبل وطن على فيس بوك لتضليل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، صورة قديمة لحزب مستقبل وطن وهو يدفع بعدد من السيارات تحتوى على مواد غذائية بأسعار مدعمة تصل إلى 50% من سعر السوق وبعضها بالمجان، زاعمين أن الصورة بتاريخ اليوم لحزب مستقبل وطن، وهو يوزع الكراتين خلال الاستفتاء على الدستور.



صورة قديمة لمستقبل وطن فى يناير الماضى

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وبالنظر إلى حقيقة الصورة، يرجع تاريخها إلى يوم 22 يناير 2019، حيث نشر"الخليج 365" خبرا تحت عنوان مستقبل وطن يدفع بـ6 آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالى مطروح بأسعار مخفضة، وفيما يلى رابط الخبر وفرق التوقيت الزمنى بين فبركة تاريخ الصورة:

صور.. مستقبل وطن يدفع بـ6 آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالى مطروح بأسعار مخفضة

ويشير الخبر إلى أن الصورة المنشورة يعود تاريخها إلى 22 يناير 2019 أى قبل قرابة الثلاثة أشهر فى حين استغلها بعض رواد فيس بوك لتضليل الرأى العام بزعم أنها صورة حديثة بتاريخ اليوم.