شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر : الحفاظ على مصر "كلمة السر" فى الاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب المؤتمر، أن الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ومواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا كان كلمة السر فى المشاركة الكبيرة من جموع المصريين بالداخل والخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووجه حزب المؤتمر فى بيان له أصدره اليوم السبت برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى كان على مستوى المسئولية فى المشاركة الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن جميع الفعاليات التى تمت داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى حول التعديلات الدستورية ونظمها حزب المؤتمر خلال الأسابيع الماضية كان الشعب المصرى هو بطلها لأنه وعد بالذهاب لصناديق الاستفتاء فأوفى، داعياً الشعب المصرى للاستمرار فى النزول لصناديق الاستفتاء، وأن هناك تكليفات لجميع أمناء وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة لمساندة المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.