شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للطرق الصوفية" معلنا تأييد تعديلات الدستور: السيسي قبل مهمة انتحارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر، دعم الطرق الصوفية للتعديلات الدستورية وسط حشد صوفى من أعضاء المجلس الأعلى، وبحضور عدد من مشايخ الطرق الصوفية وأبناء الطرق من جميع محافظات الجمهورية، وسط أناشيد طلع البدر علينا والله معنا الله معنا مادمنا على الحب قد اجتمعنا.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى كلمته تحية حب واعتزاز إلى أهل التصوف جميعا، مضيفًا: "لحظات حاسمة ومهمة وتاريخية يجتمع فيها أهل الصفاء والنقاء والوفاء وهؤلاء هم أهل لا إله إلا الله نجدهم فى مقدمة الصفوف عندما تحتاجهم الوطن وأهل التصوف يتمسكون بكتاب الله وبسنة الحبيب المصطفى وما كان لنا إلا أن تقتدى بالحبيب وإذا كان هناك من يعلم البشرية فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم فمصر لها خصوصية خاصة عندما نزل بها الأنبياء ويحفظها المولى عز وجل".

وأضاف القصبى: "مصر مستهدفة منذ القدم وحاولوا تقسيم المقسم لأنها مصر كنز وأهلها كنوز وحاولوا نشر الفتن منها الشعب والداخلية والشعب والقوات المسلحة وهذا قبطى وهذا مسلم ولكن لن يستطيعوا استيعاب الدرس حتى تصدى لهم شعب مصر الأصيل وكل وقت كان الله يسخر قائد وزعيم للحفاظ على هذا الوطن منذ القدم، حينما خرج مصطفى كامل وسعد زغلول للدفاع على هذا الوطن، بعد فتعرضنا للعديد من الأزمات".

وتابع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية قائلا: "راجل وطنى اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسى وكنا بنادى عليه لكى يتحمل أعباء المسئولية وكان معى الدكتور أحمد عمر هاشم شاهد ولم يكن هواك مسئول رفض أن يتولى زمام الامور حتى لا يضحى بتاريخه وفى هذا الوقت توجهنا للمشير السيسى لكى يحمل الدفة وقال لنا لا أتركونى أحمى البلاد كقائد للقوات المسلحة ولكن بعد أن قمنا بالضغط عليه قبل تحمل المسئولية وقال أنا ونفسى فداءً لمصر ولكن داء الإنسان النسيان".

وأوضح القصبى، أن التعديلات الدستورية سوف تقضى على الفتنة بتمثيل كافة الفئات وكذلك مدة رئيس الجمهورية لا يعقل أن تكون أقل من 6 سنين لأنه لا يعقل أن تكون هناك تشابه مع منصب رئيس دولة له سياسات يحتاج وقت فمثلا مهام عضو مجلس الشعب مدته 5 سنوات وغيرها من المهام 4 سنوات وهنا الشعب المصرى هو صاحب السيادة وكذلك التعديل الخاص بالقوات المسلحة هى اللى وقفت بجوار المصريين فهى حامية مصر من أهل الضلال وبالنيبة لتعديل مجلس الشيوخ كان الهدف منه توسيع المساحة لمجلس حكماء الهدف منه".

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فيما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية خلال المؤتمر العام: "تخوض معركة مصيرية من تحديات داخلية وخارجية تستوجب علينا أبناء مصر وأبناء التصوف أن نعى الموقف تماما لأن المولى حين ذكر مصر فى القرآن لها خلود وباقى إلى يوم الدين وأمن مصر خالد ولو كره الحاقدون فنحن أمام مناسبة يعدل فيها الدستور لحماية الوطن من الأيادى الغاشمة الآثمة ولذا من أجل حماية مصر ووطنها ولأنها بجيشها الباسل وشركتها تسود الأمن والآمان كانت هذه الدعوة ولا يخفى عليكم إخلاص أبناء مصر وقوات مصر جيشا وشرطة لحمايتها من أى أيادى عابثة فحفاظا على الأمن القومى ومن أجل أن نصون العملية الاجتماعية كان هذا اللقاء لنتوجه نقول نعم لحماية مصر وللخير لهذا الوطن قيادة وشعبا وأشكر الدكتور عبد الهادى القصبى هذا الموقف النزيه الذى وقفه من أجل وطنه ومازال أهل التصوف تقود المسيرة وطالما ناديت يا أمتنا الاسلامية جربتم النظم الحديثة أعلنت إفلاسها جربوا التصوف والنصر من عند الله ونحن اجتمعنا من أجل الحق وانتصار مصر والوطن الذى ذكره الله فى القرآن ووقف جيشه مدافعا عنه وبقلوب مخلصة ولا خفاء فى الحق ولا نخشى فى الله لومة لائم ونقول نعم للتعديلات من أجل مصر ومن أجل الحق ومن أجل إلا تخطف مصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.