شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائب أيمن أبو العلا: مشاركة المواطنين فى الاستفتاء يعكس صورة حضارية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان 6 أكتوبر أول، والشيخ زايد إقبالا كبيرا من المواطنين، منذ صباح باكر اليوم السبت، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، وسط أجواء احتفالية.

واحتفل المواطنون، بالرقص على أنغام المزمار أمام مقار اللجان المخصصة للاستفتاء، بالإضافة إلى إذاعة الأغانى الوطنية.

وأشاد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الذى حرص على تفقد مقار اللجان المخصصة للإستفتاء، بإقبال المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من جميع الفئات العمرية، سواء السيدات أو الرجال، ليقدموا صورة حضارية مشرفة، لاسيما وأن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطني.

وفى المقابل، أثنى عضو مجلس النواب، على دور القوات المسلحة والشرطة فى تأمين عملية الاستفتاء، ودورهم فى توفير المناخ الأمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

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و يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.