العراق نجح في استضافة قمة لرؤساء برلمانات ست دول مجاورة

استضاف ​العراق​ اليوم السبت قمة لرؤساء برلمانات شارك فيها ممثلون لست دول مجاورة له، وسعت ​بغداد​ عبرها الى إرساء عودتها إلى الساحة الدبلوماسية الإقليمية. وعقدت القمة تحت شعار "العراق استقرار وتنمية"، وحضرها رئيس ​مجلس الشورى السعودي​، ورئيس ​مجلس الأمة الكويتي​، ورئيس ​مجلس الشعب السوري​ ورئيسا البرلمانين الأردني والتركي، فيما أوفدت ​إيران​ النائب ​علاء الدين بروجردي​ ممثلا لرئيس مجلس الشورى الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وتكمن رمزية هذه القمة في جمع خصوم سياسيين على الطاولة نفسها، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، ودعم الأخيرة لنظام دمشق ضد المعارضة المدعومة من السعودية وتركيا، إلى جانب الأردن حليف الولايات المتحدة، العدو اللدود لإيران. وخلال القمة التي لم تتجاوز ثلاث ساعات، ألقى رئيس ​البرلمان العراقي​ محمد الحلبوسي وممثلو الدول الست كلمات دعوا فيها إلى استقرار العراق وإعادة بنائه من أجل إنعاش اقتصاد ثاني دولة منتجة للنفط في أوبك، بعدما أنهكتها أربعة عقود من الحروب.

وفي البيان الختامي، أجمع رؤساء البرلمانات والمجالس التمثيلية لدول جوار العراق على ان "استقرار العراق ضروري في استقرار المنطقة".