لافروف: أيا كان الفائز بالرئاسة الأوكرانية المهم أن يحترم القانون الدولي

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إنه "أيا كان الفائز في ​الانتخابات الرئاسية​ في ​أوكرانيا​، فالأهم أن يكون لدى السلطة ​الجديدة​ أو القديمة احترام للقانون الدولي والتزامات أوكرانيا الدولية".

وفي حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، شدد لافروف على أنه "من بين هذه الالتزامات اتفاقات ​مينسك​ بشان تسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا".

وبعد أن أخفق جميع المرشحين في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، يوم 31 آذار الماضي، في الحصول على أصوات الناخبين الكافية للفوز، حددت لجنة الانتخابات المركزية يوم 21 نيسان موعدا للجولة الثانية من الانتخابات التي سيشارك فيها الرئيس الحالي، ​بيترو بوروشينكو​، والفائز بالجولة الأولى، ​فلاديمير زيلينسكي​.