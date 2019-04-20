بهية الحريري عرضت شؤون صيدا وجوارها وسندات تمليك بيوت حي التعمير

عرضت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، الأوضاع العامة في صيدا ومنطقتها، خلال اجتماعها الدوري في دارة ​مجدليون​، الذي ضم محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​ ورئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​.

وناقش المجتمعون شؤونا تهم المدينة والجوار، لا سيما على الصعيد الحياتي والخدماتي والإنمائي.

كما عقدت الحريري اجتماعا آخر، خصص لمتابعة عملية استصدار سندات تمليك بيوت حي التعمير في صيدا، شارك فيه السعودي وشمس الدين، إلى جانب رئيس مكتب ​مخابرات الجيش​ في صيدا العقيد سعيد مشموشي، ممثلي ​المؤسسة العامة للاسكان​، دائرة المساحة، أمانة ​السجل العقاري​ والاستشاري، شركة سبكتروم والدائرة الهندسية في بلدية صيدا.

واطلع المجتمعون على ما أنجز من سندات حتى الآن، وعلى ما يتم العمل على استصداره منها، في مناطق تعمير ​عين الحلوة​، الفيلات و​صيدا القديمة​.

وطالبت الحريري المعنيين بتسريع عملية إصدار السندات.