شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:27 مساءً, 20 أبريل 2019 م
المناطق - واس
يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدًا اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، بناءً على طلب من دولة فلسطين، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، إن الجانب الفلسطيني طلب عقد اجتماع طارئ لاطلاع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على الموقف الفلسطيني مما يحتمل إعلانه بخصوص ما يسمى بـ “صفقة القرن”.
وأضاف: أن ما نستشعره حول ما يثار ويطرح تجاه تلك الصفقة لن يكون مراعيًا للحق الفلسطيني، وأن الصورة “ليست مطمئنة”، وأن ما يطرح قد يكون فيه انحياز للمحتل على حساب الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الأمر يصعب قبوله عربيًا.
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