بالصور.. أصحاب الهمم وكبار السن أبرز مشاهد الاستفتاء بصعيد مصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشاركة واسعة لأصحاب الهمم وكبار السن بصعيد مصر
شهد اليوم الأول من استفتاء المصريين على التعديلات الدستورية، السبت، عددا من المشاهد التي تمثلت في توافد أعداد كبيرة من الناخبين على مراكز الاقتراع في محافظات صعيد مصر.
وجاءت أبرز هذه المشاهد في الإقبال الكثيف من أصحاب الهمم وكبار السن في الاستفتاء، إلى جانب المشاركة القوية للمرأة والشباب.
وانطلق تصويت المصريين في الداخل، السبت، على التعديلات الدستورية، التي جاءت أبرزها في: زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية بعد انقضاء مدته الحالية، واستحداث مجلس شيوخ.
وكان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، قال إن إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور سيكون بموعد أقصاه 27 أبريل/نيسان الجاري، موضحًا أن إعلان النتائج سيكون فور استلام نتائج الاستفتاء من اللجان العامة بحد أقصى 5 أيام من تاريخ استلام هذه الأوراق.
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