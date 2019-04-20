المجلس العسكري بالسودان: مهمتنا توفير مناخ ديمقراطي لتولي القوى السياسية الحكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان: مهمتنا توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بطريقة سلمية وديمقراطية في البلاد

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