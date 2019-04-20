انت الان تتابع هجوم على قاعدة عسكرية تركية ومقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العملية العسكرية تمت على الحدود التركية العراقية

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن أربعة جنود قتلوا، الجمعة، في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بالقرب من الحدود مع العراق.

وذكرت وكالة دمير أوران للأنباء أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا في إقليم هكاري في جنوب شرق تركيا، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية "واسعة النطاق".

وأضافت الوزارة "قتل جُنديان في إطار العمليات الجارية في منطقة الحدود التركية العراقية في اشتباكات مع الإرهابيين بالرغم من كافة الجهود التي بذلت لإنقاذهما".

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وأكدت أن أربعة جنود قتلوا في المجمل، وأصيب ستة آخرون.

وأشارت إلى أن "الإرهابيين يتعرضون لإطلاق نار كثيف، إلى جانب عملية جوية، ومركبات دعم في المنطقة".

يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تمردا منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وتصنفه الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.