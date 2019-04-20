مجلس علماء باكستان يدين التطرف الإيراني ومخططات طهران لزعزعة الدول

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

حذر رئيس مجلس باكستان، الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، من جميع التدخلات والتجاوزات الإيرانية المرفوضة وقيامها بدعم جماعات التطرف والتخريب والإرهاب.

وأضاف أشرفي، في بيان للمجلس، اليوم (السبت)، إن تلك الجماعات “فاسدة مفسدة مدسوسة ومدعومة من إيران، والتي تقوم بتدريب هذه المجموعات الإرهابية المكلفة بقتل العلماء والشخصيات المناهضة لإيران، والأحزاب التي تعلن رفضها الكامل للتجاوزات المتكررة من طهران، وتستهدف زعزعة وأمن وإستقرار المنطقة وتسعى لتخريب العلاقات وزعزعة الأمن والإستقرار داخل باكستان”.

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ورفض الشيخ طاهر أشرفي جميع الخروقات التي تقوم بها إيران. مؤكدا أنها “تجاوزات متكررة تركز على تدريب المجموعات الإرهابية داخل مراكز تدريب في عمق الأراضي الإيرانية ، ومساعدتها لهذه المجموعات الإرهابية للقيام بعمليات القتل والإعتداء والهجوم على الشخصيات المعارضة للتوجهات الإيرانية بهدف التصفية الجسدية بطريقة وحشية إجرامية”.

وأوضح أشرفي: “قبل عدة أيام؛ قتلت هذه المجموعات المدربة داخل إيران 14 مواطنا باكستانيا بريئا، وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية سفارة إيران بهذا الحادث الإجرامي الشنيع، وعبرت عن شجبها وإعتراضها لهذه التجاوزات”.

وأوضح: “الخارجية الباكستانية في مذكرتها للسفارة الإيرانية أعربت عن استغرابها من تجاهل إيران لهذه الجرائم وعدم التصدي للأعمال العدوانية، وعدم منع الإرهابيين من اللعتداء والتعدي والتجاوز والعبث بالأمن والإستقرار داخل الأراضي الباكستانية”. مشددا: “هو أمر مرفوض وتصرف مستهجن غير مقبول”.

وأعلن الأشرفي، أن مجلس علماء باكستان يرفض هذه التجاوزات المتكررة من إيران، ويؤكد خطورة الموقف محذرا من النتائج السلبية الناتجة عن استمرار دعم إيران للإرهابيين. مطالبا الحكومة الإيرانية بالتوقف الفوري عن هذه الخروقات والتعامل مع جيرانها بمنظور مختلف يعزز ويوطد العلاقات.