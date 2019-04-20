شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدًا (الأحد) اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، بناءً على طلب من دولة فلسطين، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
من جهة ثانية، قال مسؤول فلسطيني رفيع إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال الاجتماع قرضاً مالياً لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه : "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.