شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في ضواحي العاصمة الليبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس)

قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في الضواحي الجنوبية للعاصمة، اليوم (السبت)، مضيفين أنه أمكن سماع القصف من وسط المدينة.

وقال السكان إن أصوات القصف كانت أكثر عنفاً وتكراراً اليوم، مقارنة بالأيام السابقة.

وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) زحفها نحو طرابلس قبل أكثر من أسبوعين، بهدف تحريرها من الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع مايسمى بحكومة الوفاق الوطني.